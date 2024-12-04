Москва, 4 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. С 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках бюджета страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

Иван Шилов ИА Регнум

«Со следующего года расчёты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал российский лидер.

Президент также отметил высокий уровень цифровизации финансового сектора России. По словам Путина, уровень цифровизации финансовых услуг в РФ превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, а также её устремлённость в будущее.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент подписал закон о внедрении цифрового рубля.

17 июля Путин отметил, что ранее запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в свою очередь называл перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.