Курск, 4 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки превысили 280 человек, сообщила 4 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

Kin Cheung/AP/TASS

Также противник в указанный период лишился нескольких единиц техники, в том числе танка и двух бронемашин, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномёта», — отметила пресс-служба.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял почти 38 тыс. военных и сотни единиц техники, в том числе 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра и 1225 боевых бронированных машин, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская корпорация «Би-би-си» сообщила, что украинским военным приказали держать оборону в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года. Бойцы ВСУ рассказали, что не понимают смысла операции, которая, весьма вероятно, завершится для них смертью, отметили авторы.

Боец украинской группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Станислав Бунятов ранее рассказал журналистам, что российская армия применяет в Курской области весь имеющийся боевой опыт, а ВСУ вынуждены бороться за каждый метр. Лучше всего Вооружённые силы России осуществляют классическое лобовое истощение, сказал Бунятов.