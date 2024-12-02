Курск, 2 декабря, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Российская армия применяет в Курской области весь имеющийся боевой опыт, а ВСУ вынуждены бороться здесь за каждый метр. Об этом заявил боец украинской группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Станислав Бунятов.

В своём Telegram-канале он написал, что лучше всего Вооружённые силы России якобы осуществляют классическое лобовое истощение. Бунятов также утверждает, что на курское направление насыщено пехотными боями.

Кроме того, по его словам, линия боевого соприкосновения в приграничье сейчас не имеет явных перекосов.