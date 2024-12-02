Лондон, 3 декабря, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Украинским военным приказали держать оборону в Курской области до январской инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила британская корпорация «Би-Би-Си» (BBC) со ссылкой на признание ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Украинцы рассказали, о «мрачной картине битвы», цель которой они не понимают до конца и опасаются, что могут просто погибнуть. Военные жалуются на хронический недосып, связанный с бомбардировками с российской стороны, отсутствие должной экипировки и снабжения.

«Главная задача, которую нам озвучили, удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров. Якобы, потом обменять её на что-то. Никто не знает на что», — сказал британским журналистам боец Павел.

Сослуживцы подтвердили его слова.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия применяет в Курской области весь имеющийся боевой опыт, а ВСУ вынуждены бороться здесь за каждый метр, рассказал боец украинской группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Станислав Бунятов.

2 декабря Минобороны России проинформировало, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ лишились 37 355 военнослужащих. Кроме того, украинские войска потеряли 226 танков, 161 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортеров, 1206 боевых бронированных машин, 1065 автомобилей и 305 артиллерийских орудий.

Ранее заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орёл рассказал, что в Курской области бойцы ВСУ перешли в атаку, применив большое количество техники НАТО. Боец уточнил, в день украинские войска совершают не менее трёх-четырёх попыток пойти в атаку.