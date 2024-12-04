Москва, 4 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. План по урегулированию на Украине, предложенный Китом Келлогом, который является спецпосланником избранного президента Дональда Трампа, обсуждать преждевременно. Об этом заявила 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что речь идёт о неофициальном документе.

Как сообщало ИА Регнум, первая версия плана Кита Келлога была обнародована 2 декабря. Документ был опубликован Центром восточных исследований OSW Report. Келлог написал документ в апреле 2024 года в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем.

План содержит пять пунктов. В предлагается прекратить «изоляцию» России и наладить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, оказать давление на Москву и Киев с целью начала переговоров, потребовать от Украины отказаться от обсуждения вопроса о вступлении в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой освобождённых территорий.