Москва, 4 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Запад готовится переложить вину за свои безумства на Украине на главу киевского режима Владимира Зеленского и самих украинцев, заявила 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Владимир Зеленский

Так она прокомментировала сообщения западных СМИ о возможной уступке территорий, на которую под давлением Запада может пойти киевский режим для завершения военного конфликта.

«Они постепенно начинают готовить почву для того, чтобы обвинить в своём безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения Россия стратегического, как они это формулируют, поражения Украину, украинский народ. Где-то там будет Зеленский или ещё какие-то деятели, но в первую очередь они будут валить всё на граждан Украины», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила высказывания одного из членов конгресса США, по мнению которого Украина сама виновна в своих неудачах, поскольку мобилизовала в ВСУ не всех граждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели агентства Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что, по мнению команды избранного президента США Дональда Трампа, киевскому режиму для завершения конфликта придётся пойти на территориальные уступки России, а вступление Украины в НАТО будет приостановлено, хоть и не снято с повестки.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Россия не пойдет на уступки по Украине, не отдаст её Западу, и чем быстрее Трамп убедится в этом, тем лучше будет и для украинцев, и для России, и для самого Трампа, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.