Москва, 4 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили 4 декабря в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Юрий Смитюк/ТАСС

Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники украинских формирований в 133 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Минобороны РФ проинформировало, что российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу оборонных предприятий, а также по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Кроме того, ударам подверглись скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

1 декабря Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения пункта дислокации отдельного центра сил специальных операций «Юг» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Ровное Николаевской области. Уточнялось, что удар был нанесён оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Цель располагалась в 15 км севернее города Очакова.

29 ноября ВС РФ нанесли удар реактивной системой залпового огня «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов FPV-дронов подразделения «Птахи Мадьяра» ВСУ в населённом пункте Журавка Харьковской области. В результате было уничтожено до 66 украинских военных и до 10 автомобилей.