Москва, 29 ноября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо» по пункту дислокации операторов дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области уничтожено до 66 украинских военных и до 10 автомобилей. Об этом 29 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что российские войска нанесли удар «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов FPV-дронов подразделения «Птахи Мадьяра» ВСУ в населённом пункте Журавка Харьковской области.

«В результате удара уничтожено до 66 боевиков (11 расчётов FPV-дронов) и до 10 автомобилей повышенной проходимости», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в течение недели нанесли один массированный и 32 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса и другим целям на Украине. Под удар попала инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения дронов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов.

28 ноября ВС РФ уничтожили ударом ракеты «Искандер» пункт дислокации отряда центра Сил специальных операций ВСУ в Одессе. Были уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов-наёмников.