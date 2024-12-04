Вашингтон, 4 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу территориальных уступок российской стороне значительно смягчилась на фоне успехов ВС России в зоне СВО, пишет американский журнал Responsible Statecraft (RS).

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Ещё в октябре Зеленский продолжал настаивать на том, что Украина не уступит России ни одной своей территории. Но по мере того, как российские войска прорывают украинскую оборону в своём всё более быстром продвижении на запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к появлению новой реальности в Киеве», — указано в публикации.

В статье приводится также другое заявление Зеленского, в котором он призывал взять Украину «под зонтик НАТО» для сохранения оставшихся территорий, а также для того, чтобы якобы вернуть утраченные земли дипломатическим путём в будущем.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будущей администрации Белого дома не стоит ждать лёгких переговоров с киевским режимом во главе с Зеленским. По его словам, украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами президента Украины.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

При этом сам Зеленский 28 ноября в интервью японскому агентству Kyodo признал, что украинская армия не способна вернуть потерянные во время специальной военной операции территории.