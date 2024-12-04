Москва, 4 декабря, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Москвичи и гости столицы 7 и 8 декабря смогут посетить флагманский концерт проекта «Зал Зарядье — детям» «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». Как сообщила пресс-служба концертного зала, на нем молодые слушатели смогут познакомиться с основами музыкальной грамоты.

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«Крупнейший проект зала «Зарядье» для семейной аудитории возвращается на сцену по многочисленным просьбам и благодаря положительным отзывам зрителей», — говорится в сообщении.

Зрителей будут сопровождать актеры театра «Странствующие куклы господина Пэжо» и музыканты Московского симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

«Погружение в атмосферу праздника и волшебства ждет юных зрителей со входа в концертный зал: здесь их встретят актеры театра «Странствующие куклы господина Пэжо», знакомство с которыми продолжится уже на сцене Большого зала», — пояснили в пресс-службе. Все персонажи играют свою роль в спектакле. Кроме того, некоторые имена и названия взяты из музыкальной терминологии, познакомиться с которой можно будет в лёгкой и доступной форме.

Режиссер постановки — лауреат международных и национальных премий Дмитрий Отяковский, известный своим нестандартным авторским подходом в написании сценариев и создании персонажей. Креативным продюсером выступил учредитель, ведущий актёр и создатель спектаклей театра «Странствующие куклы господина Пэжо» Олег Скотников.

Концертный зал «Зарядье» подготовил новый проект для детей, в программу которого входят интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.