Брянск, 4 декабря, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ совершили попытку атаки на одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники АО «Группа Кремний ЭЛ», расположенное в Брянске, при помощи беспилотников. Об этом сообщает Shot.

MOD Russia/Global Look Press

«ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ в Брянске. Два вражеских беспилотника уничтожены на подлёте к предприятию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что атака проводилась около 2:30 ночи по московскому времени, в ней участвовало два дрона, которые летели с перерывом в десять минут. Отмечено, что на подлёте БПЛА были сбиты, а их обломки повредили кровлю и забор здания предприятия, при этом никто из граждан не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны.

В то же время в районе Таганрога силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников ВСУ. Глава региона заверил, что при отражении атаки дронов никто не пострадал, разрушений на земле нет.