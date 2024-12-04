Тбилиси, 4 декабря, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Колонна митингующих завершила очередную акцию протеста шествием по улицам Тбилиси. Демонстранты утром 4 декабря после разгона спецназом с центрального проспекта Руставели и во избежании задержаний направились по прилегающей улице Костава.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Протестующие, пройдя несколько километров, около 05:00 мск дошли к открытию метро до станции Делиси. Из-за расположенного рядом здания службы госбезопасности митингующие решили завершить акцию.

Очередной митинг оппозиции начался в грузинской столице вечером 3 декабря возле здания парламента. Правоохранители оттеснили митингующих к проспекту Руставели, а затем к городской администрации. Протестующие использовали против полицейских пиротехнику. Спецназ в ответ применил водомёты.

Как сообщало ИА Регнум, новая волна протестов в грузинской столице началась с 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.

По словам Кобахидзе, попытки оппозиции повторить в Грузии сценарий украинского Майдана провалились. Организаторы этих протестов, в том числе неправительственные организации и те, кто «сидят в своих офисах», не смогут уйти от ответственности, заверил премьер.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.