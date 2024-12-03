Берлин, 4 декабря, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Никогда не предъявлял российскому президенту Владимиру Путину никаких ультиматумов по поставке Украине ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием. Об этом 3 декабря заявил кандидат на пост канцлера ФРГ, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Olaf Kosinsky Фридрих Мерц

«Я никогда не ставил господину Путину ультиматумов. Я предложил снять для Украины ограничение по дальности (ударов. — Прим. ред.) и разрешить поставку Taurus (Киеву. — Прим. ред.). В каждом из случаев условия должна определять Украина, а не я или вы. Всё остальное, что утверждается, — ложь»,— ответил Мерц в ходе пресс-конференции в бундестаге.

По его словам, он предлагал предоставить Украине варианты, чтобы Киев мог повлиять на ход конфликта в контексте прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, Фридрих Мерц 12 ноября заявил, что в случае избрания выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток. Также Мерц высказался о готовности провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что это произойдёт тогда, когда для этого представится повод и будет достигнут консенсус среди европейских и трансатлантических партнёров.

В октябре Мерц обвинил действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии стратегического видения ситуации на Украине. Он заявил, что кабинет министров ФРГ якобы доводит до российских властей всю информацию, а также ведёт публичные дискуссии о своих позициях и дальнейших действиях.