Берлин, 15 октября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия должна передать киевскому режиму немецкие дальнобойные ракеты Taurus, если Россия не перестанет бить по объектам ВСУ.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

Об этом сообщил телеканал ARD. Перед этим, по мнению политика, Берлину необходимо снять действующие ограничения по дальности применения оружия, которое получает Киев. Мерц также обвинил правительство немецкого канцлера Олафа Шольца в отсутствии стратегического видения.

Политик также утверждает, что кабинет министров ФРГ якобы доводит до российских властей всю информацию, а также ведёт публичные дискуссии о своих позициях и дальнейших действиях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия. Он напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва примет соответствующие решения исходя из понимания тех угроз, которые создаёт для неё Запад.

7 октября стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не исключает, что Берлин разрешит Киеву наносить удары своим оружием вглубь РФ. Вместе с тем она отказывается публично обсуждать вопрос о том, на какие расстояния ВСУ могут наносить такие удары.

12 октября газета Bild написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время последней встречи с Олафом Шольцем в Берлине выставил два требования, которые немецкий лидер проигнорировал. Украинский политик призвал главу правительства ФРГ разрешить Украине наносить удары вглубь России с использованием ракет Taurus, а также одобрить ускоренный приём Украины в НАТО.