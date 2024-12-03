Якутск, 3 декабря, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Замеченный над Якутией астероид прошёл над атмосферой. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Kevin Gill Пролёт астероида

В ведомстве уточнили, что ранее поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии.

«Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — указали в Telegram-канале республиканского управления МЧС.

Отмечается, что ночью кометоподобный хвост и вспышки могли наблюдать жители Олекминского и Ленского районов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря жители Якутии увидели астероид C0WEPC5, вошедший в атмосферу Земли. В «Роскосмосе» утверждали, что его размер варьируется от 0,5 до 2 м. По данным учёных, объект должен был лететь с востока на запад, светясь в небе, а жителям Ленска и Олёкминска представилась возможность увидеть пролетающий астероид прямо в небе. Для фотосъёмки редкого события очевидцам рекомендовали использовать широкоугольные объективы.

В январе 2024 года падение астероида наблюдали жители Германии. Небольшое небесное тело взорвалось в небе над Берлином. Пролёт метеора также могли видеть в Лейпциге и Праге.