Олёкминск, Якутия, 3 декабря, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Астероид C0WEPC5, вошедший в атмосферу Земли, увидели жители Якутии. Очевидцы делятся кадрами на своих страницах в социальных сетях.

Кадр из видео

«Роскосмос» сообщал, что потенциально опасный астероид войдёт в атмосферу Земли над Сибирью западнее Олёкминска в Якутии. Размер астероида варьируется от 0,5 до 2 м.

Учёные отмечали, что объект будет лететь с востока на запад, светясь в небе. В Якутске можно будет наблюдать вспышку на горизонте с западной стороны, а жители Ленска и Олёкминск смогут увидеть пролетающий астероид прямо в небе, указывалось в сообщении.

Астероид может упасть в месте, которое находится между этими населёнными пунктами, уточнили учёные. Желающим произвести фотосъёмку редкого события они рекомендовали использовать широкоугольные объективы.

В январе 2024 года падение астероида наблюдали жители Германии. Небольшое небесное тело взорвалось в небе над Берлином. Пролёт метеора также могли наблюдать в Лейпциге и Праге.