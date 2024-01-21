Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином
Берлин, 21 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Падение небольшого небесного тела наблюдали жители Германии в ночь на 21 января. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.
По информации издания, в небе над Берлином взорвался астероид около 1 метра в диаметре. Огненный шар оставил длинный световой след, на земле ищут обломки метеорита.
Вероятно, от небесного тела мало что осталось. Данных о возможном ущербе пока нет. Благодаря расчётам специалистов о приближении астероида знали заранее.
Пролёт метеора также могли наблюдать в Лейпциге и Праге. По расчётам NASA, предполагаемое место падения — территория общины Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.
В апреле 2023 года небольшой метеорит упал на севере Германии в городе Эльмсхорн. Он пробил крышу одного из домов, сообщали в Германском аэрокосмическом центре (DLR).
Как сообщало ИА Регнум, 15 января небольшой болид появился в небе над Японией, кадры с огненным шаром распространились в соцсетях.