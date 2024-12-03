Олёкминск, Якутия, 3 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Около 19:15 мск потенциально опасный астероид COWEPC5 войдёт в атмосферу Земли над Сибирью западнее Олёкминска в Якутии, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

NASA / Global Look Press

«Потенциально опасный астероид под названием COWEPC5 сегодня в 19:15 мск войдёт в атмосферу нашей планеты над районом Сибири западнее города Олёкминск», — сказано в сообщении.

Размер астероида варьируется от 0,5 до 2 м, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее учёные сообщили, что пролёт астероида ожидается над территорией Якутии вечером 3 декабря. Предполагается, что объект будет лететь с востока на запад, светясь в небе. В Якутске можно будет наблюдать вспышку на горизонте с западной стороны, а жители Ленска и Олёкминск смогут увидеть пролетающий астероид прямо в небе, отмечалось в сообщении.

Астероид упадёт в месте, которое находится между этими населёнными пунктами, уточнили учёные. Желающим произвести фотосъёмку редкого события они рекомендовали использовать широкоугольные объективы.

В январе 2024 года падение астероида наблюдали жители Германии. Небольшое небесное тело взорвалось в небе над Берлином. Пролёт метеора также могли наблюдать в Лейпциге и Праге.

В середине мая небо над Португалией пересёк метеор. Сообщения поступали от жителей городов, расположенных в южной части страны, включая Лиссабон.