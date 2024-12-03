Москва, 3 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Серьёзные протесты могут начаться в Южной Корее на фоне введённого в стране военного положения, заявила эксперт КГ «Полилог», политолог Дарья Кургинова в беседе с «Известиями».

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По её мнению, президент республики Юн Сок Ёль пошёл на такой шаг, чтобы оказать давление на своих оппонентов. Кургинова допустил, что политик может потерять власть, поскольку имеет низкий рейтинг.

«Юн Сок Ёль давно уже имеет низкий рейтинг — это самый низкий показатель среди всех президентов Южной Кореи — и тема его импичмента витала в воздухе. Несмотря на бойкот правящей партии, демократы, у которых большинство, стали заниматься проведением проведения бюджета через парламент в одностороннем порядке», — сказала эксперт.

Политолог также отметила, что оппозиционная Демократическая партия Республики Корея имеет серьёзное влияние в стране. Кургинова напомнила, что процедура импичмента осуществлялась в Южной Корее в 2016 году против занимавшего тогда пост президента Пак Кын Хе. Его обвиняли в коррупции и разглашении секретных документов.

Политолог допустила, что в этот раз поводом для импичмента может стать введение военного положения, если южнокорейский парламент сможет отменить указанный режим.

Кроме того, Кургинова полагает, что возможное столкновение между военными и гражданскими способно привести к вспышке, которую будет сложно погасить.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в республике военное положение. Он назвал это решение «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей», а также для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Генерал Пак Ан Су, которого назначили командующим военным положением, объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране.

В свою очередь депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

Кроме того, глава правящей в стране партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук призвал вооружённые силы отказаться от соблюдения военного положения. По словам политика, введение этого режима в стране незаконно.