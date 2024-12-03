Сеул, 3 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Депутаты парламента Южной Кореи 3 декабря собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране.

Zuma/TASS

Спикер парламента У Вон Сик заявил, что за отмену режима военного положения проголосовали все 190 присутствующих на заседании депутатов (всего в парламенте 300 депутатов).

Трансляцию заседания вёл телеканал YTN. У Вон Сик в своём выступлении перед началом голосования заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Местные СМИ сообщили, что ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

Ранее оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Минобороны Южной Кореи созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Позднее командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ. Представители вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны объединиться и защитить работу парламента страны. Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук обратился к военным с призывом отказаться от соблюдения военного положения, политик заявив, что президент ввёл военное положение незаконно.

Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. В соцсетях жители страны сообщили, что на улицах Сеула появилась военная техника, а офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности. По некоторым данным, военные проникли в здание парламента.