Дейр-эз-Зор, Сирия, 3 декабря, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Американские военные самолёты нанесли удары по территории провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в поддержку курдских формирований, связанных с оппозиционными «Силами демократической Сирии» (СДС). Об этом сообщает государственное агентство SANA.

U. S. Air National Guard / Senior Airman Amy Rangel

Издание передаёт, что авиация США атаковала линию соприкосновения сирийской армии и формирований СДС на востоке Сирии. Ранее отмечалось, что военные Сирии при поддержке союзных сил смогли отразить атаку курдских формирований в этом регионе.

По информации агентства, курды совершили вооруженную вылазку в населенных пунктах района Эль-Джазира на севере провинции, однако нападение удалось отразить при поддержке ополченцев из арабских племён.

2 декабря ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили один из штабов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе. Сообщается, что совместными усилиями сирийской и российской армий были ликвидированы более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии удалось освободить город Эль-Бакум.