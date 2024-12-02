* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 2 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили один из штабов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе. Об этом 2 декабря сообщила радиостанция Sham FM.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным радиостанции, в результате удара убиты и ранены десятки боевиков, в том числе один из главарей террористической группировки арабского происхождения.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября стало известно, что сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.