Якутск, 3 декабря, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Пролёт астероида C0WEPC5 ожидается над территорией Якутии вечером 3 декабря, за редким природным явлением смогут наблюдать жители этого региона.

Global Look Press

Диаметр небесного тела составляет около метра. Он был замечен специалистами американской обсерватории Китт-Пик утром 3 декабря. В этот момент астероид находился в созвездии Тельца.

Ожидается, что объект войдет в атмосферу Земли в 19:15 по московскому времени. Он будет лететь с востока на запад, светясь в небе.

В Якутске можно будет наблюдать вспышку на горизонте с западной стороны. Жители городов Ленск и Олекминск смогут увидеть пролетающий астероид прямо в небе.

Согласно уточнённым данным, метеорит упадет в месте, которое находится между указанными населёнными пунктами. Для съемки этого редкого события специалисты рекомендуют использовать широкоугольные объективы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года над Красноярском пронёсся метеорит. Местные СМИ утверждали, что жители города слышали громкие звуки, некоторые из них ощутили тряску в домах.

В январе 2024 года падение астероида наблюдали жители Германии. Небольшое небесное тело взорвалось в небе над Берлином. Пролёт метеора также могли наблюдать в Лейпциге и Праге.

В середине мая небо над Португалией пересёк метеор. Сообщения по этому поводу поступали от жителей территорий, расположенных в южной части страны, включая Большой Лиссабон.