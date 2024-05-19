Лиссабон, 19 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Метеор пересек небо над Португалией. О падении космического тела информация не поступала. Об этом 19 мая сообщила газета Publico.

Кадр из видео

«Вспышку светящегося шара наблюдали в субботу вечером по всей Португалии. Это был метеорит, пересекающий атмосферу, о чём свидетельствуют десятки видео и фотографий явления, которыми сразу же начали делиться в социальных сетях», — передавало издание.

Отмечалось, что многие записи и снимки приходили с севера страны, но были и свидетели с территорий, расположенных южнее, включая Большой Лиссабон.

На сайте гражданской обороны появилась информация о падении метеорита в районе Кастро-Дайре, но позже сообщение удалили. Издание связалось с пожарными, но они не смогли предоставить информацию о случившемся.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 января небольшой астероид взорвался в небе над Берлином. Его диаметр составлял порядка метра. Огненный шар оставил длинный световой след. Данных об ущербе после падения не поступало.

3 сентября 2023 года сообщалось о падении крупного метеорита на юго-востоке Турции. Сгоревший в атмосфере светящийся объект видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. В СМИ писали, что падение метеорита наблюдалось 2 сентября, около 20:15 по московскому времени. Горящие обломки осветили небо, стало светло как днём. Предположительно, космического тело упало в провинции Шанлыурфа. Официального заявления от местных властей не было.