Тбилиси, 3 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Информация об уходе из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» её лидера Ираклия Гарибашвили недостоверна, заявили 3 декабря представители этой политической силы.

Global Look Press

Ранее оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари Архи» проинформировал, что политик якобы вышел из организации.

«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», — ответил журналистам один из членов политической силы Гия Вольский.

Гарибашвили является председателем «Грузинской мечты». Ранее он также дважды возглавлял правительство страны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Победу на них одержала «Грузинская мечта». Партия набрала 53,93% голосов и получила в парламенте 89 мандатов.

28 ноября власти Грузии решили приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого в республике возобновились протесты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.