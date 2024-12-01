Тбилиси, 1 декабря, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в ночью задержали 50 человек на несанкционированном митинге возле здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом 1 декабря сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

РИА Новости

Отмечается, что правоохранители задерживали протестующих в административном порядке и в общей сложности за три дня протестов было задержано 200 человек.

По данным телеканала, задержанных поэтапно доставляют в суд, где многих из них штрафуют, а некоторые из них получают административные сроки ареста.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря участники акций протеста в Тбилиси, которых спецназ вытеснил с проспекта Руставели, перешли на проспект Чавчавадзе к зданию Тбилисского государственного университета. Там они перекрыли движение автотранспорта.

Ранее в этот же день силовики начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента с водомётами и, вероятно, слезоточивым газом. Протестующие же запускали в сотрудников правоохранительных органов фейерверки и петарды и успели за ночь возвести баррикады. При этом некоторые митингующие ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Вечером 30 ноября манифестанты забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками, одна из петард через окно попала внутрь, и в помещениях возникло возгорание. Протестующие встретили это бурным одобрением, однако пожар быстро погас.

В Грузии после решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в Евросоюз начались массовые протесты. В ночь на 30 ноября манифестанты попытались захватить здание парламента страны.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 1 декабря заявил, что власти Грузии прекрасно понимают, к чему могут привести массовые протестные акции, на примере государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. По его словам, на этом фоне в республике стремятся не допустить подобного варианта развития событий.