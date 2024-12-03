Курск, 3 декабря, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Насильно мобилизованный в ВСУ боец Руслан Сычевский сдался в плен ВС РФ, чтобы воссоединиться со своей семьёй, живущей в Курске, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В российском городе живут отец, два брата и сестра Сычевского, сам он ранее жил с матерью в Харькове. После сдачи в плен Сычевский рассказал, что не собирается возвращаться на Украину.

«Воин я так себе, а уж воевать с Россией для меня вообще неприемлемо», — сказал он.

Сычевский рассказал об унизительном отношении к себе со стороны украинских военкомов и руководителей подразделений ВСУ, а также призвал всех бойцов украинской армии сдаваться в плен.

Как передавало ИА Регнум, ранее попавший в плен в Курской области боец ВСУ Сергей Стокоз рассказал журналистам, что командиры Вооружённых сил Украины пугают новобранцев якобы имеющей место «жестокостью» российских военных. Он также сообщил, что военная «подготовка» в его случае продлилась всего пять дней, а после этого «необученных и больных» бойцов ВСУ вывезли на позиции в Курской области.

В октябре бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов рассказал, что один из бойцов ВСУ назвал конфликт на Украине братоубийственной войной и заявил, что не будет стрелять в русских. Насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой не учитываются «настроения» призываемых, создаёт проблемы, отметил Фирсов.

Ранее сдавшийся в плен ВС РФ боец ВСУ Владимир Бучок сообщил, что британские психологи, которые работают с новобранцами ВСУ, готовящимися участвовать в боевых действиях, внушают, что русских надо ненавидеть, убивать, а с пленными — «жёстко» обращаться.