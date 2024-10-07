Киев, 7 октября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Один из бойцов ВСУ назвал конфликт на Украине братоубийственной войной и заявил, что не будет стрелять в русских, рассказал бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт «Страна. ua».

ИА Регнум

По словам служащего в ВСУ экс-депутата, насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой не учитываются «настроения» призываемых, создаёт проблемы.

«Парень сказал нам — будут идти (ВС РФ. — Прим. ред.), я стрелять не буду. Мы спросили: что случилось? Он на русском говорит — мы же понимаем все, что это братоубийственная война», — сказал Фирсов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сдавшийся в плен ВС РФ боец ВСУ Владимир Бучок рассказал, что британские психологи, которые работают с новобранцами ВСУ, готовящимися участвовать в боевых действиях, внушают, что русских надо ненавидеть, убивать, а с пленными — «жёстко» обращаться.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Москва никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Глава государства добавил, что абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же.

6 марта, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, Путин заявил, что объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно случится. Не Украина, а Запад является противником России, западные страны взращивали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт с Москвой и решить свои задачи руками украинцев, отмечал президент.