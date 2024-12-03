Москва, 3 декабря, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) пугают новобранцев «жестокостью» российских военных, что на самом деле является ложью. Об этом 3 декабря рассказал попавший в плен в Курской области украинский военный Сергей Стокоз.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он сообщил, что его признали ограниченно годным к службе, однако всё равно отправили на фронт. Военная подготовка, которую Стокоз проходил в Черниговской области, продлилась всего пять дней. После этого, по его словам, необученных и больных военных ВСУ вывезли на позиции в Курской области.

«Мне было очень страшно ехать воевать в Курскую область, нужно было просто бежать, но командир приказал, и я поехал», ― процитировало ТАСС украинского военного.

Стокоз рассказал, что попал в плен после штурма украинской позиции.

«Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили», ― подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук 20 сентября сообщил, что его подразделение спаслось благодаря тому, что сдалось в плен.

После мобилизации его без опыта военной службы отправили на донецкое направление, где на тот момент шли ожесточённые бои. Спустя время командование ВСУ фактически бросило его и сослуживцев, оставив их на позициях перед наступающими российскими войсками. Тогда военные решили сдаться. Он подчеркнул, что российские военные оказались хорошими людьми: не обижали, не били, не оскорбляли, а накормили, обули и одели.

Украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что смог нормально поесть только после сдачи в плен Вооружённым силам России. Он признался, что больше недели украинские бойцы никакой провизии от своей армии не получали. Николенко был удивлён, попав в российский плен. Там его не связывали, накормили, дали воды и сигарет.