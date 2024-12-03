Москва, 3 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал не спешить с запретом религиозной одежды в российских учебных заведениях. Об этом он заявил в интервью РБК.

Елена Афонина/ТАСС

Глава СПЧ порекомендовал региональным властям не торопиться с введением запрета на ношение в школах и вузах религиозной одежды, как это произошло во Владимирской области. По его словам, вопрос о запрете очень тонкий и сложный.

«Это не только религиозный вопрос, а вопрос отношения общества в целом, особенно мусульманских народов. А у женщин спросили, у мусульманских женщин, которые могут быть верующими, но живут вполне современной жизнью? … Не надо суетиться, надо спокойно эту тему продолжать обсуждать… Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — заявил Фадеев.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области выпустило приказ, которым запретило носить хиджабы и никабы в школах. Вице-губернатор региона Владимир Куимов объяснил необходимость такого запрета конфликтами между учащимися.

Ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Фадеев заявил, что негативно относится к идее некоторых регионов России запретить мигрантам работу в ряде сфер, например в такси. Председатель СПЧ отметил, что считает подобные запреты дискриминацией по национальному признаку, а сложившуюся ситуацию можно решить, просто ужесточив требования к работникам социальной сферы.