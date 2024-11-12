Москва, 12 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что негативно относится к идее некоторых регионов России запретить мигрантам работу в ряде сфер, например в такси.

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В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой председатель СПЧ отметил, что считает подобные запреты дискриминацией по национальному признаку.

«Они же имеют в виду киргизов с таджиками. А если русский? «Мы тебе разрешим, только никому не скажем». Русскому из Киргизии можно работать, а киргизу из Киргизии — нельзя. Это неправильно», — указал правозащитник.

Фадеев поделился личной историей. Он рассказал, что его мама тяжело болела и ей была необходима помощь сиделки. Семья называла женщину Катей, так как она была родом из Киргизии и для русского человека имя было сложным.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928793" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава СПЧ Валерий Фадеев: проблема квадроберов — это не шутки

«У неё было высшее образование, но она 10 лет верой и правдой ухаживала за моей мамой. Мама умерла, Катя уехала в Киргизию. Вы хотите таким, как она, запретить работать сиделками? На каком основании? Потому что она киргизка? Да она прекрасно говорит по-русски», — объяснил глава СПЧ.

Валерий Фадеев выразил уверенность, что решить проблему можно, просто ужесточив требования к работникам социальной сферы, в том числе таксистам, сиделкам, официантам и другим. Если человек соответствует требованиям, то может получить работу вне зависимости от национальности.

Так, Фадеев отметил, что и сам родился в Ташкенте и его тоже можно отнести «к мигрантам, понаехавшим».

«У меня есть товарищ — Захирдждан Кучкаров. Великолепный учёный, преподает на Физтехе. Он узбек из Ташкента. И что теперь?» — заявил глава СПЧ.

Кроме того, Валерий Фадеев высказался о том, действительно ли опасен квадробинг или же проблема преувеличена, и объяснил, почему русский народ — исторический и главный в XX веке.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.