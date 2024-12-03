Москва, 3 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Доход авторов сервиса «VK Видео» по новой программе монетизации с момента её запуска в сентябре 2024 года вырос в 2,5 раза, сообщила 3 декабря пресс-служба компании.

Sergey Elagin/Global Look Press

Общая численность авторов контента достигла 81 тыс., среднесуточный прирост загрузок составил 20%, а общее время просмотра видео увеличилось на 26%, отметила пресс-служба.

«Максимальная сумма, выплаченная автору за октябрь по новой программе, превысила 1 млн рублей. Наибольший рост доходов у авторов отмечается в таких тематиках, как семейный контент, творчество, автомобили и кулинария», — сказано в сообщении.

Программа монетизации разработана совместно с авторами, учитывает их пожелания и предполагает, что авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах, напомнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре VK запустила платформу VK AdBlogger, которая призвана упростить взаимодействие авторов и бизнеса. Платформа предоставит бизнесу расширенные возможности для размещения рекламы, оптимизации продвижения и анализа результатов, а сообщества получат доступ к гибкой системе рекламных фильтров, которая поможет им быстрее находить рекламодателей, отмечалось в сообщении.

10 сентября «VK Видео» первой в России запустила сервис интерактивного контента. При просмотре мультимедийных материалов пользователи могут активно участвовать в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования.

29 августа VK заявила о создании крупнейшей в России библиотеки видеоконтента. В хранилище собран весь контент платформы, в том числе шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.