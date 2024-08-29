Москва, 29 августа, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» создала крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России, сообщается 29 августа на сайте компании.

Дарья Драй, ИА REGNUM

Отмечается, что соцсеть объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК. Видео в едином хранилище на основе собственной разработки — one-cloud.

«Его объём превысил 1,5 эксабайта, или более 1,5 млрд гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в хранилище собран весь контент их платформы, в том числе шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.

Как передавало ИА Регнум, с начала текущего года более 14 тыс. новых авторов, среди которых блогеры-миллионники, начали публиковать ролики на VK Видео. В компании отметили, что наиболее активно в 2024 году растёт число авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.

22 августа в компании сообщили, что VK модернизировала CDN-сеть для повышения скорости загрузки видеоконтента. Теперь все федеральные округа России и страны СНГ охватывает более 150 CDN-узлов с кеш-серверами компании.

14 августа платформа VK Видео представила новые функции и редизайн. Среди новинок обновлённый раздел подписок, отложенный просмотр и управление уведомлениями. Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведомлениями.