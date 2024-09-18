Москва, 18 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. VK запустила платформу VK AdBlogger, которая должна существенно упростить взаимодействие авторов и бизнеса. Это следует из пресс-релиза компании.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

«VK AdBlogger станет важным дополнением к существующим инструментам монетизации, давая авторам больше возможностей для заработка. Платформа привлекла крупных рекламодателей, и с её развитием перспективы для авторов станут более масштабными. В будущем через VK AdBlogger можно будет размещать рекламу не только «ВКонтакте», но и на других площадках VK», — объясняет в релизе директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.

По словам разработчиков, новая платформа даст бизнесу расширенные возможности для размещения рекламы, оптимизации продвижения и анализа результатов, в то время как сообщества получат доступ к гибкой системе рекламных фильтров, которая поможет им быстрее находить рекламодателей.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября платформа «VK Видео» первой в России запустила сервис интерактивного контента. Это значит, что при просмотре мультимедийных материалов пользователи могут активно участвовать в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования.

5 сентября платформа «VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1.

29 августа VK заявила о создании крупнейшей в России библиотеки видеоконтента. В компании добавили, что в хранилище собран весь контент их платформы, в том числе шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.