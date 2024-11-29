Курск, 29 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Telegram-канал «Мой Курск» 29 ноября опубликовал фотоснимки с изображением того, что осталось от подбитого в Курской области российскими бойцами британского танка Challenger 2 Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Telegram-канал «МОЙ КУРСК»

Башня танка лежит отдельно на земле. В броне техники видна пробоина, вероятно, от снаряда. Судя по разбросанным вокруг деталям, восстановить машину вряд ли получится.

Как передавало ИА Регнум, Великобритания передала Киеву танки Challenger в марте 2023 года. При этом один из них застрял в грязи уже на показательных выступлениях. Он не смог выбраться самостоятельно. Было отмечено, что низкая манёвренность является одним из недостатков этой техники.

Впервые российские бойцы подбили британский танк в сентябре 2023 года. Это произошло возле посёлка Работино в Запорожской области. Машина выгорела, когда её поразили.

Об уничтожении Challenger 2 в курском приграничье 14 ноября 2024 года сообщил Telegram-канал «Два майора». Было отмечено, что использование здесь такого сложного в эксплуатации танка свидетельствует о сосредоточении усилий ВСУ на этом направлении.

Американское издание National Interest назвало танки Challenger 2, а также американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2, сильно переоценёнными. Журналисты отметили, что участие этой техники в боях на Украине показало, насколько она уязвима.