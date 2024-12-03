Москва, 3 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вступил в силу приказ Министерства финансов РФ о контроле за производством нелегального алкоголя из космоса. Соответствующий документ опубликован на сайте «КонсультантПлюс».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Следить со спутников будут за участками, в границах которых есть технологическое оборудование для производства этилового спирта, но лицензии на производство и оборот спирта приостановлены или аннулированы, отмечается в документе.

Выбросы тепловой энергии от зданий, а также наличие дыма и передвижение железнодорожного и грузового транспорта рядом с объектами покажут, какие из предприятий продолжают нелегально производить алкоголь, сказано также в материалах.

Инициатива вносит изменение в список индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках госконтроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года сообщалось, что, по результатам исследований, почти 90% армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны. В публикации отмечалось, что из 200 закупленных образцов коньяка от десяти крупнейших производителей, продаваемых в федеральных торговых сетях России, нарушения нашли в 177 образцах напитка.

В 2023 году депутаты Госдумы и представители Общественной потребительской инициативы обратились в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.