Москва, 20 августа, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Почти 90% армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Артем Геодакян/ТАСС

Так, из 200 закупленных образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей, продаваемых в федеральных торговых сетях России, нарушения нашли в 177 образцах напитка, сообщил ТАСС. Это 89%, или девять из десяти образцов. Полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации оказались только 23 образца.

Также установили, что почти половину экземпляров изготовили из спирта невиноградного происхождения.

«В 50% образцов выявили грубые нарушения — подмену коньячного дистиллята неустановленным спиртом, в котором следов винограда обнаружено не было», ― указали в ассоциации.

Анализ проводили в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. По итогам исследования «Антиконтрафакт» направил обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль. В них ассоциация попросила принять дополнительные меры по контролю за ввозимой в страну продукцией.

Представители Росалкогольтабакконтроля и ФТС подтвердили факт получения письма и сообщили о проведении регулярных проверок качества коньячной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, в Перми 6 июля сотрудники ФСБ ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя, который на территории города организовали местные жители. Участников группы задержали. Всего изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции.

1 августа сотрудники Федеральной службы безопасности в Калужской области обнаружили контрафакт Marlboro, Kent, Rothmans и белорусских сигарет Корона Kalipso на сумму 800 млн рублей. Контрафактные сигареты нашли на складах Калужской табачной фабрики. Их производили под видом настоящих.