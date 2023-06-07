Москва, 7 июня, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Внеплановые проверки производителей пива, сидра и других слабоалкогольных напитков призвали возобновить российские депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ). Об этом 7 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение.

Paul Joseph Много пива

Уточняется, что обращения направлены в Генпрокуратуру, правительство, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор. Инициатива была выдвинута на фоне массовых отравлений граждан в нескольких российских регионах суррогатным слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр».

По данным Минздрава, в 29 случаях употребление опасного напитка закончилось для граждан летальным исходом. Всего было выявлено 90 пострадавших в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии. Среди отравившихся одна беременная женщина и четверо детей.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр».

Предпринимателю из Самары, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении суррогатным сидром, предъявлено обвинение. Бизнесмен обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 238 УК РФ). По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.