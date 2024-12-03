Мелитополь, 3 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Российские военные, применяя беспилотники, создали в Запорожской области буферную зону протяжённостью 30 километров. Об этом рассказал разведчик-пулемётчик отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным Шахтёр.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Благодаря БПЛА самолётного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации», — сообщил военный «РИА Новости».

Он пояснил, что украинская тяжёлая техника — грузовики «Казак» — больше не может находиться в этой зоне, так как её сразу уничтожают. Противнику приходится производить перевозки на легковых автомобилях, сказал военнослужащий.

Кроме того, добавил Шахтёр, беспилотники самолётного типа действуют с высокой эффективностью — до 80%, и проявляют хорошую устойчивость перед украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский сапёр-разведчик Закарья Алиев рассказал, как на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт на Запорожском направлении, питаясь найденным у противника луком. В беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой боец рассказал, как сумел захватить блиндаж и заставить сдаться целую группу военных ВСУ.

По словам военного, он детально продумывал план захвата группы противника и выжидал удобного момента для нападения. Алиев сообщил, что бойцы противника, пытаясь ликвидировать его одного, задействовали около 10–15 дронов и погубили десять своих же сослуживцев.