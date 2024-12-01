Чудом выживший сапёр рассказал, как ради его смерти бойцы ВСУ убивали своих

Москва, 1 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Сапёр-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и питался найденным у противника луком, рассказал, что украинские военные, чтобы ликвидировать одного российского солдата, убили в общей сложности десять своих же сослуживцев, задействовав порядка 10–15 дронов на эти цели. Об этом рядовой сообщил в воскресенье, 1 декабря, в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

кадр из видео

За всё время, что Закарья в одиночку защищал опорник, он дважды захватывал блиндаж противника. Впервые военный тщательно спланировал свою операцию: прокопал тоннели, по ним добрался до места расположения украинских бойцов и, застав вражескую группу врасплох, призвал её состав сдаться. Испуганные украинцы умоляли дагестанского военнослужащего не стрелять, чего он изначально и не собирался делать. Внезапно огонь по пленникам открыли их же «боевые товарищи», которые наблюдали за происходящим из блиндажа, расположенного в 20–25 м от точки расположения группы, пленённой сапёром. Российский рядовой успел прикрыться, и, как только солдат поднял голову, увидел перед собой несколько трупов. Тогда от «дружественного огня» погибли пять украинских военных.

«Чтобы расстрелять меня и добить своих, они (украинские военные из соседнего блиндажа. — Прим. ред.) направили 10–15 дронов. Им без разницы, что они убивают своих же, они их тоже не жалеют», — уточнил Алиев.

Российский военнослужащий проиллюстрировал жёсткость украинских бойцов к своим сослуживцам вторым таким случаем. Тогда Закарья взял украинских пленников из другого блиндажа. Они, как это было и в прошлый раз, начали выходить из укрытия, чтобы сдаться, чего не оценили другие украинские бойцы, которые наблюдали за происходящим. Как только они увидели, что группа без автоматов приближается к российскому солдату, военные ВСУ снова открыли «огонь по своим».

«Они в мою сторону шли без автоматов. Я же просто хотел их связать, чтобы прикрыться группой, так как думал, что они не будут стрелять в своих. Но не тут-то было», — отметил Закарья.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932663" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Чудом выживший сапёр рассказал, как ради его смерти бойцы ВСУ убивали своих

Таким образом, чтобы убить одного российского солдата, украинцы хладнокровно «положили» порядка десяти своих сослуживцев.

«Они просто хотели меня убить», — констатировал сапёр.

В той же беседе с Мариной Ахмедовой Закарья рассказал о том, как ему пришлось пробираться к позициям российских военных по полю, усеянному минами и трупами, в сопровождении дрона, направленного бойцами осетинского батальона «Алания». Последние активно помогали сослуживцу, отгоняя от него вражеские беспилотники и доставляя продукты питания. Дагестанский сапёр-разведчик уточнил, что, преодолевая «дорогу смерти», он ориентировался на тела, которые были подорваны на видимых и невидимых минах.

О мужественном и невероятном подвиге 28-летнего Закарьи Алиева, который увидела практически вся страна, стало известно в ноябре. В октябре группа российских штурмовиков, в составе которой действовал дагестанский боец, на Запорожском участке фронта захватила вражеский опорный пункт. Однако спустя некоторое время противник открыл по военным шквальный огонь, после чего они перестали выходить на связь, и сослуживцы сочли, что никто из боевых товарищей не выжил. Тем не менее на позиции оставался один Закарья. На протяжении трёх недель он удерживал занятую территорию, питаясь только найденным у противника луком и «смачивая горло» перекисью водорода.

Каждый день украинские военные подвергали занятый опорный пункт обстрелам с помощью FPV-дронов и гранат, а по ночам пехота противника снова предпринимала попытки прорваться на территорию, удерживаемую дагестанцем. Так, даже на записи, снятой военным из опорника, над ним продолжает кружить беспилотник. Выживать в условиях голода и непрекращающихся обстрелов Алиеву помогал тоннель, по которому он уходил от огня, и противник ошибочно считал его мёртвым, а также постоянное наблюдение за беспилотниками. При этом Закарья умудрялся не просто обороняться, но даже атаковать позиции врага, забирая схроны с его оружием. Российский военный, более того, предлагал украинским бойцам сдаться.

Спустя несколько недель проживания в укрытии Алиеву удалось привлечь внимание российских военнослужащих, а именно бойцов из батальона «Алания». Тогда разведчики с помощью дрона увидели, как описал сам Закарья, «заварушку»: когда ВСУ попытались вернуть контроль над потерянным опорным пунктом, из окопов им ответили автоматным огнём. Сослуживцы не могли подойти к Алиеву, поэтому какое-то время сбрасывали ему провизию, бутылки с записками, в том числе с указанием радиочастоты, на которую надо было выйти бойцу, и отгоняли вражеские дроны. Затем Закарья последовал через минное поле за российскими беспилотниками, что помогло вернуться к Вооружённым силам РФ.