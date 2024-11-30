Москва, 30 ноября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Сапёр-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и питался найденным у противника луком, умудрился захватить блиндаж и заставить сдаться целую группу украинских военных. Об этом рядовой рассказал в субботу, 30 ноября, в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

ИА Регнум

Дагестанский военный поделился, что, находясь в блиндаже, под постоянными обстрелами со стороны украинской армии и без пропитания, он детально продумывал план захвата группы противника. Так, боец начал прокапывать тоннели, которые ВСУ уничтожали. В один момент украинцы сочли, что им удалось ликвидировать российского военного. Однако в действительности тот просто выжидал удобного момента для нападения.

«Каждый шаг обдумывал. Делал вид, будто они добились своей цели — моей смерти. Но в итоге добился своих целей я», — отметил российский боец.

Пройдя через прокопанный тоннель, Алиев выбрался к блиндажу, в котором отдыхали украинские бойцы. Дагестанец, вооружённый до зубов, прервал их сон, закинув гранату, обстреляв позиции противника и крикнув: «Сдавайтесь!» По словам Закарьи, в страхе и с полным непониманием происходящего украинцы начали постепенно выходить из укрытия.

«Они (украинские военные. — Прим. ред.) не знали, сколько человек к ним подошло. Поверьте, во время страха человек, который пребывает в комфорте, он не понимает, что происходит. В его голове возникает столько мыслей и фантазий, что ему не до осознания реальности», — пояснил Закарья.

Таким образом, украинские бойцы просто не могли вообразить, что их пришёл брать в плен один российский солдат, за которым они охотились всей группой на протяжении нескольких дней.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932610" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сапёр-разведчик Закарья Алиев

По словам Алиева, с поднятыми руками бойцы ВСУ умоляли его не открывать огонь. Дагестанец и не собирался. Собирались, напротив, сослуживцы пленных, которые наблюдали за происходящим из соседнего блиндажа, находящемся в 20–25 м от точки расположения группы, которую пленил сапёр.

«Пока они (пленные. — Прим. ред.) шли ко мне, те, что засели в соседнем блиндаже, открыли огонь в нашу сторону. Я начал прикрываться. А как только поднял голову, увидел, что все лежат. Я даже не стрелял. Я просто лёг», — вспоминает Закарья.

Российский военнослужащий признался, что на самом деле он не планировал брать в плен захваченную группу украинских военных. Его цель сводилась только к поиску «шанса» для себя: захвату конкретного блиндажа и поиску продуктов питания.

В той же беседе с Мариной Ахмедовой Закарья рассказал о том, как ему пришлось пробираться к позициям российских военных по полю, усеянному минами и трупами в сопровождении дрона, направленного бойцами осетинского батальона «Алания». Последние активно помогали сослуживцу, отгоняя от него вражеские беспилотники и доставляя продукты питания. Как рассказал дагестанский сапёр-разведчик, преодолевая «дорогу смерти», он ориентировался на тела, которые были подорваны на видимых и невидимых минах.

О мужественном и невероятном подвиге 28-летнего Закарьи Алиева, который увидела практически вся страна, стало известно в ноябре. В октябре группа российских штурмовиков, в составе которой действовал дагестанский боец, на Запорожском участке фронта захватила вражеский опорный пункт. Однако спустя некоторое время противник открыл по военным шквальный огонь, после чего они перестали выходить на связь и сослуживцы сочли, что никто из боевых товарищей не выжил. Тем не менее на позиции оставался один Закарья. На протяжении трёх недель он удерживал занятую территорию, питаясь только найденным у противника луком и «смачивая горло» перекисью водорода.

Каждый день украинские военные подвергали занятый опорный пункт обстрелам с помощью FPV-дронов и гранат, а по ночам пехота противника снова предпринимала попытки прорваться на территорию, удерживаемую дагестанцем. Так, даже на записи, снятой военным из опорника, над ним продолжает кружить беспилотник. Выживать в условиях голода и непрекращающихся обстрелов Алиеву помогал тоннель, по которому он уходил от огня и противник ошибочно считал его мёртвым, а также постоянное наблюдение за беспилотниками. При этом Закарья умудрялся не просто обороняться, но даже атаковать позиции врага, забирая схроны с его оружием. Российский военный, более того, предлагал украинским бойцам сдаться.

Спустя несколько недель проживания в укрытии Алиеву удалось привлечь внимание российских военнослужащих, а именно бойцов из батальона «Алания». Тогда разведчики с помощью дрона увидели, как описал сам Закарья, «заварушку»: когда ВСУ попытались вернуть контроль над потерянным опорным пунктом, из окопов им ответили автоматным огнём. Сослуживцы не могли подойти к Алиеву, поэтому какое-то время сбрасывали ему провизию, бутылки с записками, в том числе с указанием радиочастоты, на которую надо было выйти бойцу, и отгоняли вражеские дроны. Затем Закарья последовал через минное поле за российскими беспилотниками, что помогло вернуться к Вооружённым силам РФ.