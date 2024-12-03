Сухум, 3 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании 3 декабря проголосовали против ратификации межправительственного соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны.

Валерий Шарифулин/ТАСС

На заседании присутствовали 23 из 35 депутатов, 21 проголосовали против ратификации, двое воздержались, передаёт ТАСС.

«Сегодня парламент проголосовал против ратификации этого соглашения. Ни один не поднял руки за ратификацию из 23 присутствовавших депутатов. Это направлено не против России, это — вынужденная мера, потому что кабальное для Абхазии соглашение нельзя было ратифицировать», — заявил депутат Кан Кварчия.

Также он предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверия вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая ранее подписала данное «кабальное», по словам Кварчии, соглашение.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты, в ходе которых сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса республики, захватив их. Участники протестных акций выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, считая, что российские предприниматели вытеснят абхазский бизнес. Они также потребовали отставки главы республики Аслана Бжании.

18 ноября состоялись закрытые переговоры властей и оппозиции, в ходе которых стороны договорились, что протестующие покинут территорию комплекса правительственных зданий. Парламент Абхазии 19 ноября принял отставку Бжании с поста президента, его обязанности стал исполнять вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Досрочные президентские выборы в стране должны пройти в феврале 2025 года.