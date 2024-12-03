Москва, 3 декабря, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Нетипичная для зимы погода на территории Сибири с температурами около минус 20 градусов продлится как минимум ещё неделю. Об этом 3 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Илья Наймушин/РИА Новости

В беседе в «РИА Новости» отметил, что в Сибири просто «сумасшедшие аномалии» ― климатическая норма превышена на 16-20 градусов. Такая температура наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Западной Сибири.

«Это означает, что минимальные температуры в диапазоне -20…-23 градуса вместо –40», ― уточнил он.

В целом, по словам Вильфанда, сильные морозы до -50 градусов в этом зимнем сезоне на азиатской части страны будут встречаться довольно редко.

Как сообщало ИА Регнум, Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах России ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым «вторжением Атлантики» в азиатскую часть страны, что является редким явлением.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в декабре ожидается температура воздуха на 1,5–2 градуса выше нормальных значений. По его словам, в первые пять дней декабря в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления прогнозируется облачная погода с локальными и небольшим осадками при дневной температуре воздуха 0… +3 градуса. На стыке первой и второй декад первого зимнего месяца ожидается приход в Москву и Подмосковье очередного снежного циклона, что ознаменуется выпадением осадков и понизит температуру воздуха до 0… -3 градусов.