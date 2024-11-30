Москва, 30 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В Москве в декабре ожидается температура воздуха на 1,5-2 градуса выше нормальных значений. Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в первые пять дней декабря в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления прогнозируется облачная погода с локальными и небольшим осадками при дневной температуре воздуха 0… +3 градуса. При этом в следующие пять дней она должна понизиться до -1… -4 градусов, что близко к нормальным значениям.

Леус уточнил, что на стыке первой и второй декад первого зимнего месяца ожидается приход в Москву и Подмосковье очередного снежного циклона, что ознаменуется выпадением осадков и повысит температуру воздуха до 0… -3 градусов.

При этом в основном во второй декаде декабря ожидаются слабые морозы с температурой -1… -4, а в последние десять дней первого месяца зимы прогнозируются отрицательная температура и несколько дней оттепели, пояснил синоптик.

«Таким образом, средняя температура декабря ожидается на 1,5-2,0 градуса выше климатической нормы, и он будет самым тёплым начиная с 2020 года», - написал он в своём Telegram-канале.

Синоптик напомнил, что климатическая норма осадков в декабре в Москве составляет 51 мм, однако в первой половине месяца их буде немного и только два-три дня их будет выпадать по 5-8 мм, а большая часть снега ожидается во второй половине месяца.

«При этом в целом в декабре количество осадков ожидается в пределах 45-60 мм. И, скорее всего, новый, 2025 год, москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом», - добавил Леус.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах РФ ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым вторжением Атлантики в азиатскую часть России, которое является редким явлением.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 20 ноября рассказал, что климатическая зима в Москве в 2024 году должна начаться на 20 суток позже обычного срока. Он уточнил, что это произойдёт в начале декабря.