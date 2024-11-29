Москва, 29 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Во всех российских регионах в декабре прогнозируется температура воздуха около и выше климатической нормы. Об этом 29 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

По словам синоптика, в декабре среднемесячная температура выше климатической нормы ожидается в восточной половине Европейской России, на востоке Северо-Западного федерального округа, востоке Центрального федерального округа, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и на северной половине Дальневосточного федерального округа.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге, в Центральном Черноземье, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге и юго-востоке Сибири, в южной половине Якутии, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье в это время прогнозируется температура около нормальных значений, отметил Вильфанд.

Он пояснил, что это явление связано с ожидаемым частым вторжением Атлантики в азиатскую часть России, что происходит редко.

При этом синоптик добавил, что в Европейской России ожидается нормальное количество осадков, за исключением юга Центрального федерального округа — Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях, где прогнозируется их дефицит. А в азиатской части РФ дефицит осадков может наблюдаться в северной половине Якутии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившейся на него снежной «бури столетия». Во время неё в городе выпало три месячные нормы осадков и учащихся школ перевели на дистанционный формат обучения.

Вильфанд 25 ноября рассказал, что в настоящее время уже свыше 90% территории России покрыто снегом, и за неделю эта ситуация не изменится. Он уточнил, что высота снежного покрова в Ямало-Ненецком автономном округе уже составляет от 30 до 45 см, а в Якутии — от 15 до 50 см.