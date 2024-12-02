Тегеран, 3 декабря, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшем будущем встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе своего интервью 2 декабря на Первом канале государственного телевидения.

ИА Регнум Владимир Путин, Масуд Пезешкиан

Слова Пезешкиана привело в Telegram-канале правительство Ирана.

Он уверен, что его встреча с Путиным состоится в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле не ожидают визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию до конца года, но он может быть оперативно согласован. Об этом 2 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провёл телефонный разговор с Пезешкианом. Основное внимание они уделили обострившейся обстановке в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности этой страны.