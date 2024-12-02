Москва, 2 декабря, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В Кремле не ожидают визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию до конца года, но он может быть оперативно согласован. Об этом 2 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Iranian Presidency Office

«Пока нет в графиках. Но я не думаю, что до конца года [состоится визит]. Хотя при необходимости это можно оперативно согласовать», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Пезешкианом. Основное внимание они уделили обострившейся обстановке в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности этой страны.

Путин и Пезешкиан также выразили поддержку действиям сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности арабской республики.

1 декабря президент Сирии Башар Асадвстретился в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сирийский лидер отметил, что власти республики продолжают борьбу с терроризмом на всей своей территории. Иранский министр в свою очередь подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску «различные виды поддержки» для борьбы с террористическими группировками.