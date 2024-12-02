Париж, 2 декабря, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Глава правительства Франции Мишель Барнье инициировал принятие спорного законопроекта о социальных расходах бюджета без одобрения парламента, ссылаясь на одну из статей конституции. Это вызвало недовольство как правых, так и левых политических сил, которые намерены выразить вотум недоверия правительству. Отставка правительства Франции после голосования о вотуме недоверия его председателю Мишелю Барнье может поднять вопрос об отставке президента республики Эммануэля Макрона, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Global Look Press

Отмечается, что этот политический вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы.

«Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона», — цитирует экспертов телеканал.

Барнье может уйти с должности всего через два с половиной месяца после назначения.

«С французов хватит. Возможно, избиратели думали, что с Мишелем Барнье всё станет лучше, но стало ещё хуже», — сказал лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте.

Противостояние политических сил было вызвано стремлением правительства Франции решить проблему растущего госдефицита за счёт повышения налогов на 60 млрд евро и сокращения расходов в бюджете на 2025 год.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который 2 декабря провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов, заявила лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте Матильда Пано. Отмечается, что Барнье «жестоким бюджетом» пошёл на риск отставки правительства. Голосование по вопросу доверия к правительству Барнье состоится 4 декабря. Кабинет министров уйдёт в отставку в случае, если за это проголосуют по меньшей мере 289 из 577 депутатов.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Барнье.