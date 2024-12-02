Москва, 2 декабря, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Россия ведёт работу над созданием альтернативной системы международных спортивных соревнований, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что страна только начала эту деятельность. Представитель Кремля уточнил, что речь идёт об очень сложной задаче.

«В начале пути создания альтернативной системы соревнований», — сказал он.

Песков добавил, что профессиональным спортсменам следует обеспечивать набор международных соревнований.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Ассоциации международных федераций летних и зимних видов спорта призвали не участвовать в турнирах, которые проводятся в России. В заявлении говорилось, что каждая федерация должна отказаться от рассмотрения вопроса о включении подобных мероприятий в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих соревнованиях.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что спорт должен быть политически нейтральным. В июне российский лидер дал старт международным Спортивным играм стран БРИКС.