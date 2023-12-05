Лозанна, Швейцария, 5 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Ассоциации международных федераций летних и зимних видов спорта призвали не участвовать в турнирах, проводимых в России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Ассоциация международных федераций летних видов спорта и Ассоциация международных федераций зимних видов спорта подтвердили свои рекомендации международным федерациям не принимать никакого участия в политически мотивированных спортивных мероприятиях. Они подтвердили, что каждая федерация должна отказаться от рассмотрения вопроса о включении подобных мероприятий в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих соревнованиях», — сказано в сообщении.

Также представители международных федераций призвали МОК объявить «правомочными» для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов из России, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта 2023 года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску спортсменов из России на соревнования недопустимостью флагов и иных символов на соревнованиях. Там не смогут присутствовать официальные лица. До соревнований в нейтральном статусе рекомендовалось допустить россиян, которые не поддерживают спецоперацию.

В ответ на ограничения президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является «этнической дискриминацией».

Кроме того, Путин заявил, что международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Глава государства подчеркнул, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур неизбежно.

В октябре директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 12 октября заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) отстранён до дальнейшего уведомления. Он уточнил, что такое решение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По утверждению чиновника МОК, в результате ОКР не может больше выполнять функции национального олимпийского комитета.